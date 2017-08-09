Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen kazada, Ömer Ekinci idaresindeki 72 EP 770 plakalı işçi servisi ile Faruk Topbaşlı yönetimindeki 36 FE 186 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste, Hasan Gürhan, Süleyman Gürhan, Mehmet, Erdinç, Selahattin Şen, Mehmet Şen, Ali Çekin, Basri Çekin, Hüseyin Ertene, Murat Ertaş, Cimşit Kurt, Murat Doğan, otomobil sürücüsü ve oğlu Berke Topbaşlı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yarılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.