Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Toplumsal şiddetin en zayıf halkası olan hayvanlara zulüm bitmiyor. Art arda gelen ve trafik kazalarında ölen sokak hayvanları haberlerinin en dikkat çekeni Antalya’da yaşandı. Aracıyla sokak köpeğini ezen sürücü hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılırken; sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelere verilen cezaların ne kadar yeterli olduğu sorusu akıllara geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre son 1,5 yılda 318 kişiye 1 milyon 400 bin TL ceza kesilirken; hayvanseverler bu cezaları yeterli bulmuyor. Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü, sokak hayvanlarıyla ilgili ihbar telefonunun hiç susmadığını söyledi. Günde en az 30 kaza ihbarı geldiğini belirten Köklü “Bugün köpeğe çarpan yarın çocuğa çarpar. Ceza dışında bir de bu insanların psikolojik durumuna da bakmak lazım. Bunu yapan insan normal olamaz” ifadelerini kullandı. Hayvan sevgisinin ilk önce ailede verilmesi gerektiğini vurgulayan Köklü, “Okullarda da eğitim verilebilir. Bunun dışında İnsanların vicdanlarına da dokunmak gerek, bunu da din görevlileriyle çözebiliriz” dedi. Hayvanlara işkence gibi durumların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını istediklerini belirten Köklü, eziyet edenle kapalı yerde sigara içenlerin neredeyse aynı cezaları aldıklarına işaret etti.