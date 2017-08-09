Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfalı Gülfidan Sepil, 17 yıl önce 18 yaşındayken Gaziantepli Tayfur Çeliktop ile görücü usulüyle evlendi. Düğünden sonra Ankara’nın Dikmen semtine yerleşen aile hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya başladı. En büyüğü 16 yaşında olan 5 çocuk annesi, iddiaya göre evliliğin ilk yıllarından itibaren şiddet görmeye başladı. Yaşadıklarını korkudan ilk zamanlar kimseye anlatamayan kadın, eşi tarafından ailesiyle de görüştürülmedi. Çocuklar da zaman zaman babalarının şiddetine maruz kaldı. Dayakla yetinmeyen şahıs, 5 ay önce eşini bağlayarak vücuduna elektrik verdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan mağdur kadın gördüğü işkence sebebiyle 11 parmağını kaybetti. Kocası tarafından silah zoruyla tekrar eve getirilen kadın, en sonunda bir fırsat bulup Van’da oturan ağabeyi Lami Sepil’in yanına kaçmayı başardı. Çektiklerini gözyaşlarıyla anlatan Gülfidan “Beni 5 ay boyunca odada bağladı, işkence yaptı. Kocamın ömür boyu sürünmesini istiyorum. Davacıyım, şikâyetçiyim. O cezaevine girerse ben çocuklarıma bakarım” diye konuştu.

Takipçisi olacağız

Ağabeyi tarafından Van Adliyesine götürülen Gülfidan Sepil burada suç duyurusunda bulundu. Gülfidan ve ağabeyi Lami Sepil savcılığa verdikleri ifadenin ardından Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’ne (Yaka-Koop) başvurdu. Daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını belirten Yaka-Koop üyesi Gülmay Gümüşhan “Olayın takipçisi olacağız. Bu adamın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.