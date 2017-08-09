Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak’ta sabah saatlerinde baba A.G. cinnet getirmiş ve 3 çocuğunu bıçaklamıştı. Olayda 20 yaşındaki Orhun Güleryüz ve 24 yaşındaki Ahmet Güleryüz olay yerinde hayatını kaybetmiş, 22 yaşındaki O.G. yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne S.G.’nin Manisa’da bulunduğu sırada olayı gerçekleştiren baba A.G., firar ettikten sonra kısa sürede yakalandı.

Olayın yaşandığı yerde ise savcı tarafından inceleme yapılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından da çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sürerken olay yerine gelen çocukların yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen dayı Hüsamettin Şahin, polise “Daha önce 50 defa şikayette bulunduk. Öldükten sonra mı geliyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. İncelemelerin ardından cenazeler olay yerinden kaldırılarak Adli Tıp morguna gönderilirken, ölen çocukların yakınları da basın mensuplarına konuştu. Baba A.G.’nin daha önce de eşi S.G.’ye şiddet uyguladığını belirten Hüsamettin Şahin, cep telefonundan ablasının gördüğü şiddet sonrası çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Yaptıkları şikayetin ardından önlem alınmadığını belirten Hüsamettin Şahin, yaşananlara tepki gösterdi. Çocukların bir başka yakını ise baba A.G.’nin çocuklarını öldürdükten sonra eşini arayarak, “Çocukları öldürdüm” dediğini iddia etti.