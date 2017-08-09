Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde oturan Kübra Nur Coşkun, 28 Temmuz'da oturdukları 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Genç kız götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan genç kızın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organlarını bağışlaması üzerine Kübra Nur Coşkun'un böbrekleri, karaciğer, kornea ve akciğeri çıkartıldı. Coşkun'un böbrekleri Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesine, karaciğer Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastanesi'ne, korneaları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne ve akciğerler Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gönderildi. 3 ilden gelen ekip genç kızımızdan alınan 6 organı alarak nakil için hızlı bir şekilde diğer hastalara ulaştırdı.



ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMİŞTİ

Hayatını keybeden Kübra Nur Coşğun'un dün açıklanan LYS sonuçlarına göre bilgisayar mühendisliğini kazandığı öğrenildi. Kübra Nur'un okuduğu Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ferhat Yahşi, yaptığı açıklamada, Kübra Nur'un bu yıl okulun 12-B sınıfından mezun olduğunu söyledi.



ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT VERDİ!

Dün açıklanan LYS sonuçlarına göre de Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığını belirten Yahşi, şunları kaydetti: "Çok güler yüzlü, aktif ve heyecanlı bir öğrencimizdi. Dördüncü kattan düşerek üzücü bir şekilde vefat etti. Ailesi organlarını bağışladı ve organları 6 kişiye hayat verdi. Öğrencimiz bugün yaşamış olsaydı bilgisayar mühendisi olacaktı. Bu olaydan okul olarak çok üzgünüz. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Sürekli gelip derdini anlatan bir öğrencimizdi. Tercih dönemimde sürekli gelerek okulun rehberlik servisinden ve bizlerle diyalog halinde tercihini yaptı. Tahminen bilgisayar mühendisliği geleceğini biliyordu. Çok mutluydu. Böyle bir üzücü olay yaşanınca bütün hayalleri söndü."



Kübra Nur'un seçmeli işletme dersi öğretmeni Mustafa Kemal Adıkutlu da Kübra Nur'un okulda oldukça aktif bir öğrenci olduğunu söyledi. Öğrencisi Kübra Nur'un üniversiteyi çok okumak istediğini belirten Adıkutlu, "LYS sonuçları itibariyle güzel oldu ama kendisi göremedi. Bizler de çok üzgünüz." şeklinde konuştu. Öte yandan Kübra Nur'dan geriye mezuniyet eğlencesindeki görüntüleri kaldı. Coşğun, görüntüde arkadaşlarıyla halay çekiyor, sohbet ederek eğleniyor.