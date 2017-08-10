Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulunduğu Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar, sıcaklardan bunalınca evlerin damlarına yaptırdıkları yataklarda yatıyor. Hava sıcaklığının gece de düşmediği kentte vatandaşlar yeni çareler üretiyor. Damlara kurdukları tahta ve demirden yataklarda derin uyku çekmek isteyen vatandaşlara sıcaklıkların 45 dereceyi aşması nedeniyle dışarıda kalmak da yetmiyor. Vatandaşlar, serinlemek için yataklarının başucuna vantilatör kuruyor.



Aşırı sıcaklar nedeniyle bebeklerden çocuklara ve kadınlara kadar herkes dam palas olarak ifade edilen evlerin balkon ve teraslarında yatıp, vantilatörle serinliyor. Misafirleri de bu dam palaslarda ağırlayan bölge halkı, bir an önce serin havaların geri gelmesini istiyor.

Doğal ortam, temiz havada yatmanın kendileri için artık bir kültür haline geldiğini anlatan Veysi Sana isimli vatandaş, "Yıllardır damda yatıyoruz. Evde klimamız var fakat damda uyumak bize daha doğal geliyor. Akşam hava kararınca dama çıkıyoruz. Sabah ise kuşların, horozların sesleriyle uyanıyoruz. Herkese damda uyumayı tavsiye ediyorum. Damda yatmalar tüm Şanlıurfa ve civarındaki illerde yaygındır. Doğal bir güzellik, doğal bir ortam, temiz bir hava var. Hatta geceleri uyurken yıldızları seyrederek uyuyoruz. Bu bizim dam palasımızdır "dedi.

Veysi Sana, dışarıda uyumanın rahatlığıyla beraber tehlikeli olduğunu da belirterek, geçen yıl terastan düşerek yaralananların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.