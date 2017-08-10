Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Hasancık Beldesi yakınlarında tardan dönen sürücüsü belirlenemeyen 02 KS 034 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kamyonet kasasında bulunan; Furkan Taşdemir, Dida Polat, Elif Yaren Polat, Medine Taşdemir, Rabia Taşdemir, Yağmur Taşdemir, Ahmet Ensar Taşdemir, Elanur Taşdemir, İdeal Polat ve Gazal Taşdemir yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.