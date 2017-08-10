Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da komşusunun aldığı otomobil yüzünden baba ve annesine laf atan kardeşini öldürdüğü ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet (22) ve Ahmet Uludağ (24) kardeşler, 16 yaşındaki kız kardeşleri Ş.’nin, doğum günü için babaları Ali Rıza Uludağ’ın (61) evinde toplandı. Kutlama yapılırken Muhammet Uludağ, “Baba, yan komşu araba almış” sözüne ağabeyi Ahmet Uludağ ise, “Bunlar da anne baba mı?” diye tepki gösterdi.



Bu söz üzerine Muhammet Uludağ, ağabeyine, “Babamla nasıl konuşuyorsun sen?” diye çıkışınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası, Muhammet Uludağ'ın fırlattığı taş annesine çarptı. Bunun üzerine iyice sinirlenen Ahmet Uludağ, yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, kardeşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Muhammet Uludağ, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Kardeşini ambulansa bindirip, onunla birlikte hastaneye geldiği öğrenilen Ahmet Uludağ da polis tarafından hastanede gözaltına alındı. Zanlının babası Ali Rıza Uludağ, “Kızım Hatice’nin doğum gününü kutlamak üzere evde toplanmıştık. Muhammet, ‘Baba, yan komşu araba almış’ derken, Ahmet de; ‘Bunlar anne baba mı?’ diyerek söylenmeye başladı. Ahmet’e; ‘Ayıp değil mi? Benimle nasıl bu şekilde konuşursun?’ diye tepki gösterdim. Muhammet de ona; ‘Babamla nasıl böyle konuşursun’ diye çıkıştı” dedi.



Uludağ, ifadesini şöyle sürdürdü: “İki kardeş arasında tartışma çıktı. Ahmet, diğer odaya gitti ve döndüğünde elinde bıçak vardı. Muhammet bunu görünce kaçmaya çalıştı, ancak Ahmet onu yakalayıp bıçaklamaya başladı. Komşulardan yardım isteyip, polis ve ambulansa haber vermelerini istedim. Oğlumu hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Büyük oğlum Ahmet’ten şikayetçiyim.”

Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda bir anlık öfkesine yenik düştüğünü ağebeyini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Ölen Muhammet Uludağ'ın cenazesi toprağa verildi.