Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Remziye ve Aydın Bayraka çiftinin sağlıklı 3 çocuğundan sonra 4'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen ve 'Miraç' adını verdikleri erkek bebek, 7 aylık olunca kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Asgari ücretli baba Aydın ve Remziye Baykara çiftinin mağduriyetiyle ilgili gazetelerde yer alan haberden sonra Sağlık Bakanlığı, Miraç bebeğe sahip çıktı. Siirt Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, Miraç bebeğin babası Aydın Baykara'yı çağırarak son durum hakkında bilgi aldı.

Miraç bebeğin, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğünü ancak tedavi masraflarını karşılayamadığını belirten baba Baykara şöyle dedi:

"Oğlumun hastalığı ile ilgili çıkan haberler üzerine beni Siirt Sağlık İl Müdürlüğü'ne çağırdılar. Burada Sağlık Bakanlığı'na bakan özel birim ile görüşmelerde bulundum. Oğlum Miraç için araştırma yapacaklarını ve kalp nakil olma sırasına yerleştireceklerini bildirdiler. Oğlumun hastalığı ile ilgili bizzat Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın ilgilendiğini duydum. Ben ve eşim çok mutlu olduk. İnşallah oğluma bir tedavi sağlanır."