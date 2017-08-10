Alınan bilgiye göre, Ulus Meydanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünün eski binasının altında bulunan Erdinç Türker'e ait gelinlik satışı yapan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ve dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yarine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini aldı. Yangında binaya asılı olan Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait Whatsapp uyuşturucu ihbar hattının tanıtım pankartının bir kısmı da yandı. Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.
Ankara'da korkutan yangın
10.08.2017 - 21:08 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Ulus Meydanı'nda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünün eski binasının altındaki bir iş yerinde yangın çıktı.
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