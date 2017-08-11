Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Tohumcu yönetimindeki 34 LSA 19 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Uzunbey Sapağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 VM 2965 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Tohumcu ile diğer araçta bulunan Besiye Enül, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.