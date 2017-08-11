Hüseyin Tohumcu yönetimindeki 34 LSA 19 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Uzunbey Sapağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 VM 2965 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Tohumcu ile diğer araçta bulunan Besiye Enül, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
11.08.2017 - 01:26 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Tohumcu yönetimindeki 34 LSA 19 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Uzunbey Sapağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 VM 2965 plakalı otomobille çarpıştı.
Etiketler : kocaeli,kocaeli kaza,trafik kazası,
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