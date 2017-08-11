Alınan bilgiye göre, Davutlar Yaylası civarında Adem Dereli'nin (36) kullandığı 18 BE 557 plakalı traktör şarampole devrildi.
Sürücü Dereli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Arif Yayılkan ve Ali Metin yaralandı.
Ceset, otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralılar ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Traktör şarampole devrildi: 1 ölü
11.08.2017 - 03:10 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Davutlar Yaylası civarında Adem Dereli'nin (36) kullandığı 18 BE 557 plakalı traktör şarampole devrildi.
Etiketler : çankırı,çankırı kaza,trafik kazası,
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