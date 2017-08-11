Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Berkay Ateş idaresindeki 06 AZ 7217 plakalı otomobil ile Bilal Gören'in kullandığı 34 ETJ 99 plakalı otomobil Konya yolu Mevlana Bulvarı Beşevler Alt Geçidi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere ve alt geçidin duvarlarına savrulan otomobillerden biri adeta hurdaya döndü.

Kazada, sürücülerden Berkay Ateş ile aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay nedeniyle söz konusu alt geçit yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Çevreye savrulan araçların enkazı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.