Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle tır ve kamyonlar Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’na yöneldi. Bu nedenle Öncüpınar’da tırlar yoğunluk oluşturdu. Tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı’na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor.