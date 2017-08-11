Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin Bağdatlı mahallesinde oturan Sancaktutan Ailesi’nin en küçüğü olan minik Muhammet Yusuf, her 100 çocuktan birinde ortaya çıkabilen retina damarlarının gelişim bozukluğu hastalığına yakalandı. Bebeklik çağlarında belli olmayan ve belirti vermeyen hastalık, Yusuf yürümeye başlayınca kendini göstermeye başladı. Tedavisi için girişimlerde bulunan Sancaktutan ailesi Rize’de sonuç alamayınca, evlatlarının sağlığına kavuşması için Bursa’da özel bir hastanede tedavi süreci başlattı. Ancak aile maddi sorunları aşamayınca evlatlarının tedavisini yarıda kesmek zorunda kaldı.

ÇAYKUR’da mevsimlik işçi olarak çalışan baba Mustafa Sancaktutan (43) yaptığı açıklamada, "Biz oğlumun hastalığını yürümeye başladığı zaman anladık. Öncelerde hiç bir belirti ve tepkisi yoktu. Ancak yürümeye başladığı zaman düz yürüyemediğini ve etrafa çarptığını fark ettik ve doktora gittik. Burada tedavisi olmadığı için bizi Bursa’ya özel bir hastaneye gönderdiler. İlk başlarda elimizde avucumuzda ne varsa harcadık ve çocuğumuz tedavi sürecine cevap verdi. Şimdi ise hastane masraflarının ağır gelmesi dolayısıyla başladığmız noktaya geri dönmek üzereyiz. Eğer tedavisine devam edemezsek sağ gözü kör olacak. Tedavisi için hayırseverlerin ve Cumhurbaşkanımızın yardımlarını bekliyoruz. Kendim için ben bir şey talep etmiyorum ancak çocuğum için bana bir destek olmalarını istiyorum" dedi.



Küçük Muhammed’in Annesi Gülizar Sancaktutan ise yaptığı açıklamada, "Biz şu anda çaresiz bir durumdayız. Elimizde neyimiz varsa bu hastalığa harcadık ve sonuç aldık şimdi ise yeniden başa döndük. Çok pahallı bir hastalık olduğundan ve hastanenin özel olması sebebiyle artık gücümüz kalmadı. Hem kira veriyoruz ve eşim mevsimlik çalışıyor. Bundan sonraki süreçlerde oğlum tedavi edilmediği taktirde sağ gözünü kaybedecek ve bir daha görme imkanı olmayacak. Buradan sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a sesleniyorum, yardımlarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.