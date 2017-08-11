Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine sınır hattında güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, mayına dayanaklı çok sayıda kirpi ve kobra tipi araç Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek sınır hattına giriş yaptı. Kirpi ve kobra tipi araçların yanında askeri araçların da sınır hattına gidişleri gözlenirken, araçların Türkiye-Suriye sınır hattında kullanıldığı öğrenildi.