Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin fark edip ihbar etmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın, 1 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Konya'da müstakil ev yandı
12.08.2017 - 08:55 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da tek katlı mütsakil ev henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Etiketler : Konya',
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