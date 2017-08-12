Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde bulunan kent merkezindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Harputlu’nun kullandığı 42 YR 411 plakalı tır, dorsesinde yüklü üstüpülerle kentin girişindeki Madalyonlu kavşağa geldiğinde tekeri patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak yola savruldu. Tırda bulunan üstüpüler etrafa savrulurken, yol tamamen trafiğe kapandı.Tır sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarılarak 112 acil ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın yakıt deposundan sızan mazotun herhangi bir tehlikeye neden olmaması için, kavşak trafiğe kapatıldı.Yola devrilen TIR ve saçılan üstüpü balyaları nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri-Gaziantep ve Adana yoluna geçiş imkanı sağlayan kavşak, yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, devrilen tırın ve yola savrulan balyaların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.