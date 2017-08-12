Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Abuzer Gaffari Türbesi Kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Sürücü (36) yönetimindeki 02 LC 773 plakalı otomobil, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan tarlaya savrulan otomobil içerisindeki şoför Mahmut Sürücü (36) ve annesi Ayşehan Sürücü (71) otomobilde sıkıştı. Anne oğul kaza yerinde hayatını kaybetti.

Meydana geldiği esnada fark edilmeyen kazayı sabah gören diğer sürücüler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cenazeleri sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazayı duyan ve olay yerine gelen anne ve oğlunun yakınları sinir krizleri geçirdi.Mahmut Sürücü’nün annesi ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören babası Halil Sürücü’nün yanına gittikleri öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.