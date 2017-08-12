Edinilen bilgilere göre, olay, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında hurda kağıtların depolandığı bölümde meydana geldi.Kağıtların depolandığı açık alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber vererek yardın istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını deponun geneline ve iş yerinin üretim bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Tekirdağ’da fabrika deposunda yangın
12.08.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın hurda kağıt deposunda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında hurda kağıtların depolandığı bölümde meydana geldi.Kağıtların depolandığı açık alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber vererek yardın istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını deponun geneline ve iş yerinin üretim bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Etiketler : Tekirdağ,yangın,
495731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495731.aspx
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