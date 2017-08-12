Edinilen bilgilere göre, merkez üssü Eleşkirt ilçesinde saat 19.43’te 3.2 ve 19.51’de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilçede yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) deprem tespitine göre, sarsıntını 7 kilometre ile 3 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.
Ağrı’da deprem oldu
12.08.2017 - 21:23 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) deprem tespitine göre Eleşkirt ilçesinde 3.2 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
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495782 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495782.aspx
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