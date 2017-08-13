Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Ağustos günü kimliklerini yenilemek ve medeni durumlarını değiştirtmek için Nüfus Müdürlüğüne başvurdular. Bilgisayar ortamında dosyalarına ulaşılmayan çifte müdürlük personeli, “Siz evli değilsiniz” dedi. Yaşanan şokun ardından Safiye Uytun gözyaşlarını tutamadı. Belediyeden Nüfus Müdürlüğüne ilk olarak “Onlar burada evlenmemiş” cevabı verildiğini dile getiren Deniz Akkan, “Elimizde fotoğraflar var, nasıl burada evlenmemişiz” diye sordu. Yapılan inceleme sonrası belediye çiftin Karacasu’da evlendiğini kabul etti. Nikâh sonrası Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi gereken dosyanın gönderilmediği ortaya çıktı. Deniz Akkan, evlilik cüzdanı dışında evli olduklarına dair hiçbir resmî belge olmadığını ifade etti.