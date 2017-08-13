Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın-Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de katıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15 Temmuz gecesi milletin, devletin değerlerine sahip çıktığını belirterek, “Onlarca kahramanlık hikâyeleri yaşandı. O geceki mücadelenin gizli kahramanları olan haber kameramanlarına da yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Mehmet Akarca ise, “Türk basını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde görevini üstün bir başarıyla yerine getirdi” dedi. Konuşmalarının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. İhlas Haber Ajansından Berat Yılmaz “En Acı Merasim” başlıklı haberiyle “Mansiyon Haber” kategorisinde ödül alırken, Ankara Sıhhiye’de polisin, tankın içinden çıkan askere sarılmasını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı kameramanı Mustafa Apaydın “15 Temmuz Kızılay İyilik Özel Ödülü”ne layık görüldü. İhlas Haber Ajansı kameramanı Musa Erdoğan ise, “Hain Kalkışma” başlıklı haberle “15 Temmuz Yılın En İyi Görüntüsü” kategorisinde birinciliğe değer bulundu. Haber Merkezi ANKARA



Berat Yılmaz



Mustafa Apaydın