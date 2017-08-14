Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerimiz hainlerin her yerde izini sürüyor. Onlara göz açtırmıyor. Ardahan’daki çatışmada Özel Harekât Polisi Mehmet Onur Eker, ayağından vuruldu. Kurşun dizinden girip çıktı. Dikiş atıldı. Ama o silah arkadaşlarının yanında olmak istiyordu; üniformasını giydi ve yine operasyona gitti. Ardahan’ın Göle ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda ayağından vurularak yaralanan vurulan Onur Eker, hastanede kurşunun deldiği bacağına dikiş attırıp, yeniden operasyon bölgesine döndü. Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Özcan, kurşunun sağ dizinden girip çıktığını belirterek, “Müdahalesini yaptık, Allah’a şükür hiç birşeyi yok. Tekrar operasyona katılmaya gitti” dedi.

