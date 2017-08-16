Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin Rize için yaptığı uyarı şöyle "Son radar görüntüleri ve yapılan analizlere göre; halen Rize'nin kıyı ilçelerinde devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam ederek çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."