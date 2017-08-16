Meteoroloji'nin Rize için yaptığı uyarı şöyle "Son radar görüntüleri ve yapılan analizlere göre; halen Rize'nin kıyı ilçelerinde devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam ederek çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Meteoroloji, Rize için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
16.08.2017 - 00:10 | Son Güncelleme: 16.08.2017 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize için kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı ''dikkatli olun'' uyarısında bulundu.
Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü,kuvvetli yağış,rize,
496403 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496403.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER