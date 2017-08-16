Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından Aladağ’daki yurt yangını sonrası yurt ve pansiyonlarda yapılması istenen bazı değişikliklere kurum sahipleri geçiş sürecinde zorluk yaşamış ve değişiklik yapılmasını talep etmişti. Bakanlık, 2,5 metreden daha az tavan yüksekliği olan yerlerde yatakhane, çalışma odaları, kütüphane, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin, dinlenme odası, spor alanı oluşturulamayacağını belirlemişti. Ancak, yurt sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda, tavan yüksekliği 2,5 metreden 2,4 metreye indirildi. MEB, karma yurt olarak hizmet veren kurumlara, ‘ya kızlara ya da erkeklere’ hizmet vermeleri için ise 4 Ağustos’a kadar süre vermişti. Ancak, özel karma öğrenci yurtlarında öğrencilerin ve kurumun mağduriyet yaşamaması için süre 1 Ağustos 2019 yılına kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar standartlara uymayanların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.