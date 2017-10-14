Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
14.10.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan bir şahıs, uyuşturucu sattığı belirlenerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : düzce,düzce haberler,uyuşturucu,
511167 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511167.aspx
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