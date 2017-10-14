Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.