Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu. Ankara Yolu Polis Uygulama Noktası'nda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaptıkları arama sonucu, 1 kilo 413 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi. Aracın hava fitresini sökerek uyuşturucu madde konulduğunu gören polis ekiplerinin şüpheli E.U.'yu (29) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk etmesi bekleniyor.
Aracın hava filtresinden toz esrar çıktı
14.10.2017 - 11:29 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de polis ekipleri aracın hava filtresine saklanmış 1 kilo 413 gram toz esrar ele geçirdi.
Etiketler : eskişehir,uyuşturucu,esrar,
511195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511195.aspx
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