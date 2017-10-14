Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu. Ankara Yolu Polis Uygulama Noktası'nda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaptıkları arama sonucu, 1 kilo 413 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi. Aracın hava fitresini sökerek uyuşturucu madde konulduğunu gören polis ekiplerinin şüpheli E.U.'yu (29) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk etmesi bekleniyor.