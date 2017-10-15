Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strazburg Eyüp Sultan Yeni Camii’nin ilk harcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransız yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılacağı bir törenle konulacak. Yaklaşık 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişi kapasiteli mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve 260 adet bisiklet parkı da bulunuyor.