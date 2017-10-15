Strazburg Eyüp Sultan Yeni Camii’nin ilk harcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransız yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılacağı bir törenle konulacak. Yaklaşık 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişi kapasiteli mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve 260 adet bisiklet parkı da bulunuyor.
En büyük cami külliye oluyor
15.10.2017 - 07:11 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Eyüp Sultan Camii, külliye şeklinde ve Osmanlı mimari özelliklerine uygun biçimde yeniden yükselecek. Avrupa’nın en büyük camisi olarak kullanılan eski fabrika hangarları yerine yapılacak külliye inşaatının temeli bugün atılacak.
Etiketler : Fransa,Strazburg,Eyüp Sultan Camii,külliye,
511374 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511374.aspx
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