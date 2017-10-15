Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'da dün öğleden sonra başlayan kısa süreli yağışla birlikte zirve beyazlara büründü. Sonrasında çıkan güneşle birlikte eriyen karlar az da olsa sevindirdi. Vatandaşlar da arabasının üzerine kar yağışının tarihini yazarken, o anları cep telefonuyla kaydettiler. Uludağ’a mevsimin ilk karı geçen yıl 18 Ekim’de yağmıştı.