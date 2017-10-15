Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'da dün öğleden sonra başlayan kısa süreli yağışla birlikte zirve beyazlara büründü. Sonrasında çıkan güneşle birlikte eriyen karlar az da olsa sevindirdi. Vatandaşlar da arabasının üzerine kar yağışının tarihini yazarken, o anları cep telefonuyla kaydettiler. Uludağ’a mevsimin ilk karı geçen yıl 18 Ekim’de yağmıştı.
Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı
15.10.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’ın 2 bin 543 metrelik zirvesine sezonun ilk karı dün yağdı.
Etiketler : Kış turizmi,Uludağ,kar yağışı,
511396 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511396.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER