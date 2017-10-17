Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır 5 paket halinde 13,22 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu hap ve satışa hazır 4 paket halinde 1,29 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.