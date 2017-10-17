Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır 5 paket halinde 13,22 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu hap ve satışa hazır 4 paket halinde 1,29 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
17.10.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kahramanmaraş,uyuşturucu,operasyon,
512029 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512029.aspx
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