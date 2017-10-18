Aşağı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde restoran işletmeciliği  yapan 67 yaşındaki Erzi, 30 yıl önce iş yerinin bahçesine çam ağaçları dikti.  Geçen zaman içinde iş yerinden ek bir bölüm yapmaya karar veren Erzi, diktiği ağaçları kesmeye kıyamayınca 5 çam ağacının içine alacak şekilde ek bölümü inşaa  ettirdi. Erzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçüklüğünde babasının  kendilerine ağaç sevgisini aşıladığını bu nedenle ağaçları çok sevdiğini söyledi. İş yerini büyütmek isteyince 30 yıl önce diktiği çam ağaçlarını ne  yapacağını çok düşündüğünü anlatan Erzi, sonunda ağaçları binanın içinde doğal  haliyle kalacak şekilde tadilat yaptırdığını kaydetti.

Müşterilerinin dükkanının içinden geçen ağaçlara yoğun ilgi  gösterdiğini ve gelenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiğini aktaran Erzi, şöyle  konuştu: "İçimdeki ağaç sevgisiyle yaşıyorum. Ağaçları kesmeden restoranın  içerisinde bıraktırdım. Vatandaşların büyük ilgisi var. Her gelen bana teşekkür  ediyor. Yağmurda ağaçlardan içeriye su akıyor. Ben ahşap tabanı değiştiriyorum  ama ağaçları kesmiyorum. Ağaçları kesmek günahtır. Onları korumaya çalışıyorum."

Erzi, gövdesi restoranın içinde kalan ağacı görenlerin şaşırdığını  ancak ağaçları kesmediği için takdir edildiğini sözlerine ekledi.

Restoranın müşterilerden Avni Tan (49),  ağaçları iş yerinin  içerisinde görmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, doğal bir ortamda yemek  yediklerini ifade etti.