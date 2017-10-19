Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezindeki atlar, turizm bölgelerinde etkin şekilde kullanılıyor. Jandarma atlı birlikleri, suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların giremediği bölgelerde görev yaparken atın sağladığı ulaşım kolaylığı ve psikolojik üstünlükten faydalanıyor. Avrupa ülkeleri içinde en gelişmiş asayiş eğitim parkuruna sahip Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezindeki atlara asayiş parkurundaki 13 istasyonda zorlu eğitim veriliyor. Atlar, atılan cisimlere, pankart ve gürültüye, duman ve sise alıştırma, engel atlama, ışık ve sese duyarsızlaştırma, tünel geçme, su kanalından geçiş etaplarında zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Eğitim parkuru sonunda ise Kapadokya’daki turistik merkezlerde araziye uyum eğitiminden geçirilen atlar, Göreme beldesinde sıcak hava balonlarının uçuş alanlarında peribacalarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yaptırılarak kalabalık ve sesli ortamlara alıştırılıyor. NEVŞEHİR