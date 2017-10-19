Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Arnavutköy İlçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde çekilen görüntüler, uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bonzai diye bilinen uyuşturucu madde aldığı iddia edilen bir şahıs, aldığı maddenin de etkisi ile kendinden geçti. Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar ise uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Ayakta duramayan ve kaldırıma uzanan şahsı, her kalkmaya çalıştığında ise yere düştü. Durumu fark edip yardımına koşan vatandaşlar, şahsı uzun süre ayağa kaldırmaya çalıştı. Ancak aldığı maddenin etkisiyle kendinden gecen şahıs, ayağa yine kalkamadı. Sürekli kusan ve vatandaşın yardımını istemeyen şahsın bu görüntüleri yürekleri sızlattı.