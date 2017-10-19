Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 54 yabancı uyruklu yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde kaçaklar olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Ekipler, lastik botta 17'si çocuk 53 Suriyeli ile bir Eritre uyruklu bulunduğunu belirledi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.