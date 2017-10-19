Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 25'i çocuk, 16'sı kadın 60 Suriyeli bulunduğu belirlendi. Karaya çıkarılan Suriyeliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.