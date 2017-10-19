Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 25'i çocuk, 16'sı kadın 60 Suriyeli bulunduğu belirlendi. Karaya çıkarılan Suriyeliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Karaburun açıklarında 60 mülteci yakalandı
19.10.2017 - 13:05 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : izmir,karaburun,kaçak,mülteci,
512584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512584.aspx
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