Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü dahil birçok terör örgütü mensubuna sahte pasaport ve belge basan matbaaya İstanbul Jandarması tarafından operasyon gerçekleştirildi. Jandarma yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken matbaadaki sahte para, belge ve bunların yapımında kullanılan malzemelerde el konuldu. Operasyonda, yeni tip çipli kimliklerin kullanımı için çipli kartta bulunduğu öğrenilirken baskın anı saniye aniye kameraya yansıdı.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemlerde göçmen kaçakçıları ve aranan şahıslar tarafından sıklıkla sahte belgeler kullanıldığı yönünde alınan istihbaratı değerlendirdi. Jandarma yaptığı çalışmalar neticesinde, Fatih'te 2 şüpheli şahsın, vatandaşları dolandırarak onlara ait kimlik bilgilerini çaldıkları, aranan şahısları ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasadışı yollardan ülkeye göçmen girmesini ve tanzim ettikleri sahte pasaportlarla aranan şahısların yurt dışına kaçmalarını sağladıklarını tespit etti. Ayrıca şahısların sahte belgeleri basmak üzere matbaa kullandıkları da tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen matbaaya operasyon düzenlendi. Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.





Ekiplerin yaptığı çalışmada, 200 bin lira değerinde basılmaya hazır sahte paranın yanı sıra, binlerce nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, sahte motorlu araç trafik belgesi, ikamet izin kartı ve onlarca sahte resmi belge ele geçirildi.

Yasadışı işlerin yapıldığı matbaada yapılan incelemelerde ise baskılar için yazıcılar da ele geçirildi.





YENİ TİP ÇİPLİ KİMLİKLERİ KOPYALAMA İÇİN ÇİP KART TEMİN ETTİLER

Yapılan operasyonda bir diğer dikkat çekici nokta ise yeni tip çipli kartlar oldu. Şüphelilerin, yeni tip çipli kimlik kartlarında kullanılmak üzere temin ettikleri çipli kartlara da el konuldu. Ayrıca şahısların, pek çok notere, resmi dairelere ve emniyet müdürlüğüne ait sahte mühür ve soğuk damga da imal ettikleri görüldü.





TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE PROFESYONEL HAZIRLANMIŞ SAHTE PASAPORT

Şahısların, pasaport ikamet belgeleri ve vizeler ürettikleri, yapılan operasyon ile ortaya çıkarıldı. Öte yandan bu PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY, DHKP-C gibi terör örgütü mensubu şahıslara temin ettikleri de ortaya çıkarıldı. Hazırlanan sahte belgelerin ise sınır kapılarında çıplak gözle değil ancak teknik cihazlarla anlaşılacağı kadar profesyonelce tasarladığı da gün yüzüne çıkarılarak bu belgelerin yapımında kullanılan makine ve belgelere de el konuldu.





ADLİ SİCİL KAYDI TEMİZ VATANDAŞLARIN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Aramalarda, şüpheli şahısların piyasada adli sicil kaydı temiz olan vatandaşlara ait kimlik bilgilerini ele geçirmek suretiyle bu bilgileri piyasaya sürecekleri binlerce sahte nüfus cüzdanında kullanacakları anlaşıldı.

Şahıslar sahte paraların yapımı ve seri üretimi için özel kalıplar kullandıkları da Jandarma operasyon ile gün yüzüne çıktı.

Belgelerde sahtecilik yapan 2 şahısın ise Jandarma'daki sorgusuna devam edildiği ve çalışmaların çok yönlü sürdüğü öğrenildi.