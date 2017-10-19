Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Yokuşbaşı Mevkindeki çöplük alanında metan gazı birikmesi nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangından çıkan zehirli dumanlar ise Bodrum’un üzerine sis gibi çöktü. Tüm Bodrum’un üzerine çöken dumanlar nedeniyle ilçede göz gözü görmez hale geldi. Son yıllarda ki Bodrum’un en büyük sorunu haline gelen çöplükte hemen hemen her hafta yangın çıkıyor. Yangın sonrasında ilçeye yakın olan çöplük alnında çıkan yangınlar sonucu oluşan yoğun duman ise ilçeye adeta zehir saçıyor.



Vatandaş isyan etti

Son olarak önceki akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası rüzgarında Kuzey yönlerden hafif şekilde esmesi ilçe merkezini duman içinde bıraktı. Vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterirken, sabah olduğunda çöp dumanının Bodrum'da geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ve tatile gelen birçok kişi güne çöp dumanı ve kokusuyla uyandıklarını dile getiren mesajlarını sosyal medyadan paylaşırken, Bodrum'un en büyük sorununun nasıl ve ne zaman çözüleceği ise hala bilinmiyor.