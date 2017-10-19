Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım’a bağlı Yeşilyayla Mahallesi Yeşilyayla Caddesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Engincan B.'nin yanına inmek için yatak çarşafı ile perdeyi birbirine, onları da daha sonra binanın dış borularına bağlayan genç kız, dengesini kaybederek düştü. 112 ekipleri yaptıkları müdahalede genç kızın öldüğünü belirledi. Olayın ardından bir televizyon programına bağlanan Engincan B, "Biz birbirimizi seviyorduk. 3 hafta önce benim cep telefonuma birisinden 'Engincan ben iyiyim, bir yol bulacağım merak etme' diye mesaj attı. Ben de bir şey oldu sandım, merak ettim. Kübra’ların oraya gittim. Bana kağıt attı. Kağıtta aşağı ineceğini yazıyordu. Ben ilk başta şaka sandım. Kim inanabilir ki buna? İlk başlarda inanmamıştım. Daha sonra bana çantasını attı yukarıdan. Ondan sonra ben, 'yapma, saçmalama' diye bağırdım. Saat 02.30’da oldu bu olay. Benim önüme düştüğünde çok kötü oldum. Sarıldım ona, çok kan kaybetti. Ben saat 23.30 civarı oraya gittim. Konuşmaya başlayınca zaman geçti" dedi.



"Onunla evlenmek istiyordum"

Kübra'yı iki yıldır tanıdığını ifade eden Engincan B, "Öyle yapacak kız değildi. Ben oraya gidince ıslık çaldım öyle cama çıktı. Üç aydır onunla görüşmüyordum, onu görmeye gittim. 5 aydır Kübra’yı benimle görüşmemesi için eve kilitlediler. Ben Kübra’yı çok seviyordum, onunla evlenmek istiyordum. Hayaldi gerçek olmayacak. Kübra bazen bana gizli gizli mesajlar atıyordu. Ağabeyleri bakkala bile tek tük çıkarıyormuş, Ağabeyleri benimle görüştürmemek için yapıyordu. Ailem konuştuğumuzu biliyorlardı. Öfkem ağabeylerine karşı çoğalıyordu onu bana göstermedikleri için. Ben onu kaçırma planım olsaydı o kızın oradan inmesini istemezdim. Kendisi bana gelmek istediğini söyledi. Son mektubu attığında bağırdım ona saçmalama diye. Elbiselerimi hala saklıyorum kanlı olanları, o aşağı düştüğünde ben ona sarıldım ağladım" açıklamasını yaptı.



Öte yandan, gencin Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.