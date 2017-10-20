Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yakınlarında bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hâle getirdi.