Alınan bilgiye göre; Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yakınlarında bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hâle getirdi.
Baykal'ın tedavi gördüğü hastane yakınlarında pompalı dehşeti!
20.10.2017 - 18:01 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da tedavi gördüğü hastanenin yakınlarında pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan bir kişi etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi,
512957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512957.aspx
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