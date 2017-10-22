Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 140 gram eroin, 0,42 gram metamfetamin, bin 417 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.A, B.D, G.B, H.A. ve A.G. tutuklandı.