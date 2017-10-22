Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay dün Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’nde bulunan Seda Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre İstanbul’da fizyoterapi eğitimi gören Emre Görür okuldan mezun olduktan sonra bir süre İstanbul’da yaşamaya başladı. Burada Gözde G. ile sevgili olan genç sevgilisinin Kanada’ya eğitim için gitmesi üzerine bunalıma girdi. Adana’ya dönen ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Emre Görür, bu nedenle psikolojik tedavi görmeye başladı. Girdiği bunalımdan çıkamayan Görür, intihar etmeye karar verdi. Ancak buna kendi yapamayınca odasına duvarlara matkap ile vida yerleştirip pompalı tüfekle düzenek yaptı. Tüfeğin tetiğini de kapının koluna ayarladı. Kola basıldığı an tetik çekilecek kendisi de namlunun karsışında durup pompalı tüfekten çıkan fişek ile hayatını kaybedecekti. Genç bu planına gece devreye soktu.



Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne Hülya Güngör, oğlunu kaldırmak için odanın kapı koluna bastırdığı an tüfek sesi duydu. Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek Emre’nin başına isabet etti. Anne kapıyı tamamen açtığında oğlunu kanlar içinde görüce çığlık attı. Olay yerine gelen sağılık görevlileri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan otopsinin ardından Emre’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğlunu kaybeden baba Bilal ile anne Hülya’yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazenin yıkandığı sırada anne, “Kimse yanıma yaklaşmasın. Oğlumu ben göreceğim. Yanımdan gidin, bu acıyla nasıl yaşayacağım” diyerek gözyaşı döktü.Genç adamın yakınları da ağıtlar yaktı. Emre Güngör’ün cenazesi Buruk Mezarlığında defnedildi.

