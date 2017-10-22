Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, 50 kilo 327 gram skunk, bir miktar eroin ve kokain ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Çınar Mahallesi'nde emlakçı görünümlü bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 50 kilo 327 gram skunk, 106 gram eroin, 66 gram kokain ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.