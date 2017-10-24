Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor 19

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor 22

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27