Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre devam ederek hızla karaya doğru yaklaşan hortum büyüyerek karaya ulaştı.Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra kayboldu. Hortumun arazide olmasından dolayı can ve mal kaybı olmadı.
Adana'da korkutan hortum
29.10.2017 - 09:25 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum korkuttu.
Etiketler : Adana,hortum,
515221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515221.aspx
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