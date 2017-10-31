Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan Nejat Değirmencioğlu (34), Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun olduktan sonra 2007’de Danimarka’ya gitti. Burada ve ardından ABD’de olmak üzere 6 ay boyunca özel dedektiflik eğitimi aldı. Kursları başarıyla bitirip, her iki ülkeden de dedektiflik sertifakası alan Değirmencioğlu, 2008’de Antalya’ya geri dönüp kendi bürosunu kurdu. Altı kişilik ekibiyle hizmet veren şahıs, çoğunlukla avukatlar olmak üzere resen başvurular için delil toplarken, akıllarındaki soru işaretlerini gideriyor. Türk dedektif, ‘Filmlerdeki gibi otomobil içerisinde kahve içip, hamburger yiyerek, iş yapmıyoruz’ derken, açılan dosyalarda mahkemelere delil oluşturacak nitelikte detaylı çalışma yaptıklarını belirtiyor. Birçok konuya baktıklarını söyleyen Değirmencioğlu “Aldatılma şüphesi, kayıp kişilerin bulunması, cinayet ve dolandırıcılık olaylarının çözümü gibi olayları fotoğraflı ve videolu delilleriyle müşterilere sunuyoruz. Ekibimiz, dışarıda dosyalarını takip eder; en sonunda rapor hâlinde sunar. Yeter ki başvuranlar, bize açık bir şekilde ne istediklerini söylesin” diye konuştu. Öte yandan uyuşturucu dosyalarını ele alan ekip, 8-13 yaş arasındaki çocuğunun madde bağımlısı olduğunu düşünen ailelerin başvurusunu ücretsiz takip ediyor.

MALİYETİ 30 BİN TL

Nejat Değirmencioğlu, takip ettikleri dosyaların çoğunluğunun ‘aldatılma’ şüphesiyle açıldığını ifade ederek “Bu dosyaların yüzde 50’sinden fazlası da erkek müşteriler.

İşin süresine göre araştırma maliyeti 25-30 bin TL’yi buluyor. Çok cüzi fiyatlarla da tatmin edici sonuçlara ulaşılıyor” dedi.

Bekçi gibi davranan var

Açtıkları dosyalarda zaman zaman seyrin tersine döndüğünü, beklenmedik sonuçlarla da karşılaştıklarını belirten Değirmencioğlu, başından geçen bir anısını paylaştı: Bir kadın, eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle bize başvurdu. Akabinde her gün bizi aramaya başladı. Sürekli ‘Eşim nerede?’ diye sordu.

Bir süre sonra durumdan şüphelendim ve dosyayı tersine çevirdim. Arkadaşlarımız, kadını takip etmeye başladı. Kısa süre sonra bize başvuran kadının, kocasını aldattığını tespit ettik. Yakalanma korkusuyla bizi eşinin arkasına bekçi gibi takmış.

45 yıl sonra gelen babalık

Sevindirici buluşmalara da sebep olduklarını belirten Nejat Değirmencioğlu, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: Adam 45 yaşındaydı. 1 yaşındayken babasının öldüğünü söylüyorlar. Annesiyle birlikte aynı evde yaşamaya devam ediyor. Annesi ölmeden önce son aylarda ciddi derecede Alzheimer oluyor ve geçmişle ilgili bilgiler veriyor. Sürekli babasından bahsediyor.

Durumdan şüphelenen adam babasının yaşadığını düşünüyor ve bize geldi. Babanın mesleğinden ve isminden yola çıkıp o yaş grubunda insanları eledik. Ve babasını bulduk.