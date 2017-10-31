Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdirip ses duvarı yaptıran, son sayımlara göre başta flamingolar olmak üzere 202 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Herkes Lagün’ü Türkiye’nin tek tapulu lagünü olarak kuşları 10 ay boyunca konuk ediyor.

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı kuş türlerinin kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş oteli" olarak da bilinen Hersek Lagünü, bugünlerde ağırladığı flamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha erken gelip daha uzun kalan flamingoların sayıları da bir önceki seneye göre tam iki kat arttı.

Hersek Lagünü’nde ki kuşların sayımını ve tespitini yapan kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, 150 hektar alan üzerinde bulunan lagünde 200’ü aşkın kuş türünün olduğuna dikkat çekti. Flamingolar başta olmak üzere ördek ve balıkçıların burada yaşadığını ve ürediğini anlatan Bülbül, “Alanda üreme de söz konusu. Yaklaşık 26 kuş türü alan ve çevresinde üremektedir. Bunların 10 bini su kuşlarıdır” diye konuştu.