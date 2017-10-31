Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun Ulubağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 EJ 100 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Yaklaşık 20 metre takla attıktan sonra durabilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan ikisi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğerleri ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buralarda tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken trafik ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.