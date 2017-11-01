Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde bulunan 21’i çocuk 54 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.