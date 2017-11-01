Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde bulunan 21’i çocuk 54 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.
İzmir’de 54 kaçak göçmen yakalandı
01.11.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 21’i çocuk 54 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Etiketler : izmir,dikilli,kaçak,göçmen,haberler,
516006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516006.aspx
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