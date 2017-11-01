Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri açık tütün ürünleri sattığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 adrese yapılan operasyonlarda 20 kişi yakalandı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 494 kilo açık kıyılmış tütün, 50 kilo gümrük kaçağı çay, 14 bin 400 adet içine tütün basılmış makaron, 256 sigara sarma aparatı, 3 terazi, 650 elektronik sigara likiti, 340 elektronik sigara, 341 makaron, 9 kilo nargile tütünü, 54 kutu 24'lü paketler halinde nargile folyosu, 2 bin 750 kutu 45'li paketler halinde sigara sarma kağıdı ve kilitli şeffaf poşetler ele geçirildi.



Niğde Emniyet Müdürü Salim Celeboğlu, kent genelinde yasalara aykırı tütün ürünleri satan kişilere izin vermeyeceklerini söyledi. Cebeloğlu, "Yasalara aykırı bir şekilde hazırlanıp, piyasaya sürülmek istenen tütün mamülleri olarak ve elektronik sigara kitleri, makaron olarak tabir ettiğimiz malzemelere yönelik KOM Şube Müdürlüğümüzce daha öncede tespiti yapılan 21 adrese operasyon yaptı. Bu operasyon sonucunda çok sayıda yasalara aykırı şekilde piyasaya sürmek üzere hazırlanmış tütün ve tütün mamülleri ile bunların hazırlanmasında dağıtılmasında, tartılmasında kullanılan çok sayıda malzemeye el konulmuştur. Bu çalışma ile ilgili olarak Niğde İlinde 20 şahıs alınmış ve adli işlemleri yapılmaktadır" dedi.



Yapılan operasyonun önemli olduğunu vurgulayan Cebeloğlu şöyle devam etti: "Bu çalışmanın önemi, hem ekonomik değer kaybı açısından ülkemize bir kayıp oluşturmakta, yani bu işi yasal yetkilendirilmiş belgelerle yapan vergilerini veren insanlar varken bu şahıslar tamamen vergisiz bu ürünleri piyasaya sürmekte ve haksız kazanç elde etmektedir. Ayrıca okul önlerinde de tek dal dediğimiz sigaraları genel irtibarı ile piyasaya süren bu şahıslar. Bunlarla ilgili Niğde’deki vatandaşlarımızın helal yetkilendirilmiş bir şekilde kazanç sağlamalarını hem de yasa dışı yollarla bu kazancı engellemek isteyen şahıslara engel olacağız. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızın tek dal diye tabir ettiğimiz sigara satışı suretiyle bu sigara alışkanlığını önlemeye yönelikr bir çalışmadır aynı zamanda. 21 Adrese 40 Polis memuru ile gerçekleştirildi bu çalışma. Bu bir aylık bir çalışmanın sonucudur."